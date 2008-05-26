Випускники сьогодні складають тести з фізики

Сьогодні в Україні відбувається зовнішнє тестування випускників шкіл із фізики.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному центрі незалежного оцінювання, до участі у тестуванні зареєструвалися 45 тисяч 669 осіб.

Тестування розпочалося об 11.00 у більш ніж трьох тисячах аудиторій у 194 пунктах тестування.

Складати тести українською мовою виявили бажання 72,3% учасників, російською – 27,2%. 0,5% учасників складатимуть тести угорською, молдовською та румунською мовами.

Кожне тестове завдання з фізики містить 35 запитань, для відповіді на які надається дві з половиною години.

До організації роботи під час зовнішнього оцінювання знань випускників із фізики залучено 7 тис. 926 фахівців.

Як нагадує Інформаційний центр незалежного оцінювання, основна сесія зовнішнього тестування триває з 22 квітня до 4 червня. Тестування з фізики – восьме за ліком. У 2008 році зовнішнє тестування відбувається з одинадцяти предметів.