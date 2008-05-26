РосУкрЕнерго отримала нового директора

Виконавчим директором компанії «РосУкрЕнерго» призначено Миколу ДУБИКА замість Костянтина ЧУЙЧЕНКА.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив прес-секретар «РосУкрЕнерго» Андрій КНУТОВ.

За його словами, рішення про призначення М.ДУБИКА прийняв ВАТ «Газпром» як один з акціонерів компанії та погодив з другим акціонером компанії - «Центрогазом».

До цього призначення М.ДУБИК обіймав посаду (і залишається також на цій посаді) першого заступника голови правління ВАТ «Газпром».

К.ЧУЙЧЕНКА призначили помічником Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА.

Довідка УНІАН. Компанія RosUkrEnergo AG з квітня 2006 року є основним постачальником газу до України, реалізовуючи його українським споживачам через ЗАТ «УкрГаз-Енерго», а з 2008 року й через НАК «Нафтогаз України».

50% компанії RosUkrEnergo належить російському газовому монополісту ВАТ «Газпром», 45% - українському бізнесмену Дмитрові ФІРТАШУ, 5% - Іванові ФУРСІНУ.