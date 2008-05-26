Прогноз погоди на 27 - 31 травня

В найближчі дні синоптики обіцяють підвищення температури повітря в Україні.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, завтра, 27 травня, утримається мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише у східних, а вдень і в західних областях невеликі короткочасні дощі, подекуди з грозами.

Температура вночі становитиме 4-9° тепла, на Закарпатті та узбережжі морів 10-15°; вдень 14-19°, на Закарпатті та Одещині 20-25°.

28-29 травня невеликі та помірні короткочасні дощі, грози (в західних областях, 28 травня і у східних, 29 травня і у північних областях переважно без опадів). Температура вночі 5-10°, у південній частині та на Закарпатті 8-13°; вдень 28 травня 13-18°, на півдні, а 29 травня в Україні 17-22°, на Закарпатті 20-25°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 28 травня 8-13°, 29 травня 11-16°.

30- 31 травня в Україні без опадів. Температура вночі 5-10° тепла, у південній частині та на Закарпатті до 13°; вдень 18-24°, на Закарпатті 22-27°.

Завтра в Києві без істотних опадів. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 17-19°.

28-29 травня утримається мінлива хмарність. 28 травня вночі невеликий дощ, вдень короткочасні дощі, грози; 29 травня без опадів. Температура вночі 5-10°; вдень 28 травня 13-18°, 29 травня 17-22°.

30- 31 травня у столиці без опадів. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 18-24°.