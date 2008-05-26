Російська нафта з 1 червня подорожчає на 58 доларів за тонну

Голова уряду РФ Володимир ПУТІН підписав постанову про підвищення експортного мита на нафту з 1 червня 2008 року на 17,1% - з нинішніх 340,1 дол. за тонну до 398,1 дол. за тонну.

Постанова від 22 травня N378 опублікована в "Российской газете", передає ІТАР-ТАРС.

Ставка експортного мита на світлі нафтопродукти зростає з 241,4 дол./тонна до 280,5 дол./тонна, на темні нафтопродукти - з 130,1 дол./тонна до 151,1 дол./тонна.

Дія постанови розповсюджується на нафту сиру і на окремі категорії товарів, що вироблені з нафти і вивозяться з території Росії за межі держав - учасників угод про Митний союз.

До світлих нафтопродуктів віднесені легкі дистиляти, середні дистиляти, газойлі, пропан, бутани, етилен, пропилен, бутилен і бутадіен, інші зріджені гази, бензол, толуол, ксилоли.

До числа темних нафтопродуктів відносяться палива рідкі, масла, відпрацьовані нафтопродукти, вазелін нафтовий, мінеральний віск і аналогічні продукти; кокс нафтовий, бітум нафтовий і інші залишки від переробки нафти або нафтопродуктів, одержаних із бітумінозних порід.