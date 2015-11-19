Кожен третій українець боїться катувань у випадку затримання правоохоронцями - Amnesty International

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила директор Amnesty International в Україні Тетяна Мазур.

За її словами, відсутність ефективного розслідування катувань та суворої відповідальності за вчинення катувань призводить до того, що ця проблема лишається актуальною в українському суспільстві.

Правозахисник зазначила, що, зважаючи на фактичне зменшення кількості випадків катувань в міліції/поліції (з 980 тис. у 2001 році до 409 тис. у 2015 році) стати жертвою боїться кожен третій українець.

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«Згідно з даними соціологічного опитування, проведеного на замовлення Amnesty International в Україні, кожен третій українець боїться катувань у випадку затримання правоохоронцями. Це вказує на неспроможність влади захистити права своїх громадян і виконати вимоги міжнародного та національного законодавства», - заявила Мазур .

Своєю чергою керівник аналітичного відділу Української Гельсінської спілки з прав людини Олег Мартиненко зауважив, що, відповідно до офіційної статистики, у поточному році розпочато 1025 досудових розслідувань за фактами катувань та інших дій, пов’язаних з жорстоким поводженням з особою з боку працівників правоохоронних органів, з них лише 15 кримінальних проваджень кваліфікувалися як катування.