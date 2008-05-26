Ющенко пропонує вільно торгувати з Канадою

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає за створення Зони вільної торгівлі між Україною і Канадою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на спільному засіданні Палати громад та Сенату Парламенту Канади.

Він закликав канадських депутатів до співпраці в усіх сферах. “Ми цінуємо нашу дружбу і віримо в неї”, - сказав він.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що для нього є великою честю виступити в канадському парламенті. За його словами, для нього і всіх українців канадська земля є святою. Президент висловив вдячність за те, що ця земля стала домівкою для понад мільйона українців.

Він вчергове наголосив, що сьогоднішні відносини двох країн “носять риси партнерства”.

Також В.ЮЩЕНКО поінформував про вражаючи зміни, які стались з Україною після оголошення незалежності. І переломним моментом, за його словами, стала Помаранчева революція. “Сьогодні країна є демократичною країною”, - наголосив Президент.

У своєму виступі він також торкнувся питань необхідності внесення змін до Конституції України, шляхів боротьби з корупцією в нашій державі. Також він поінформував про плани реформування національної безпеки та судової системи.

“Жодних потрясінь, які поставлять під загрозу наш демократичний курс, в нашій країні не буде. Я зроблю все, щоб жодні політичні амбіції не зупинили наш демократичний поступ. Моє слово є чітке і категоричне”, - наголосив В.ЮЩЕНКО, додавши, що запорукою демократичного поступу України буде єдність здорових політичних сил.

Говорячи про розвиток української економіки і її потенціал, Президент запросив канадських інвесторів приходити в Україну, в тому числі брати участь в проектах, пов’язаних з підготовкою до Євро-2012.

Особливу увагу В.ЮЩЕНКО приділив інтеграції України у світовий політичний та економічний простір.

Він підкреслив, що Україна твердо обрала курс на євроатлантичну інтеграцію. “Вступ України до ЄС – наша мета, основа нашої стратегії. До цього ми намагаємось підійти через політичну асоціацію і економічну інтеграцією”, - заявив В.ЮЩЕНКО. Він нагадав, що сьогодні йдуть відповідні переговори з ЄС щодо створення ЗВТ. При цьому він висловився за створення ЗВТ з усіма країнами-партнерами України, в тому числі й з Канадою.

Також Президент висловив сподівання, що вже у грудні Україна приєднається до Плану дій щодо членства в НАТО.

При цьому він подякував прем’єр-міністру Канади Стівену ГАРПЕРУ за підтримку України на Бухарестському саміті. “Це є підтвердженням, що наше партнерство є справжнім”, - сказав він. Крім того, В.ЮЩЕНКО подякував канадському сенату за ухвалення рішення про заклик до свого уряду визнати Голодомор 1932-1933 років актом геноциду українського народу. “Вірю і переконаний, що цей заклик завтра підтримає Палата громад на своєму засіданні”, - сказав він.