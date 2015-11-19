У ГПУ досі не знають, хто вбив правоохоронців під час протистоянь на Майдані

Слідству на сьогодні не відомо, хто вбив правоохоронців під час протистоянь 15-20 лютого 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник Управління спецрозслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.

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Він зазначив, що під час цих подій загинули 13 правоохоронців. Слідство на сьогодні розглядає різні версії, хто міг убити правоохоронців, зокрема, чи це їхні колеги, чи так звана третя сила, чи хтось з боку учасників Майдану.

«Якщо говорити про повідомлення про підозру, то воно нікому не оголошено, оскільки для цього немає достатніх даних. Але наголошую, що ми повідомили про підозру колишнім керівникам правоохоронних органів та держави, оскільки саме їхні злочинні дії призвели до настання смертей, в тому числі і правоохоронців», - зазначив Горбатюк.