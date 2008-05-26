Порошенко: у травні інфляція скоротиться вдвічі

Рада Національного банку України прогнозує скорочення темпів приросту інфляції в травні ц.р. вдвічі.

“Ми можемо констатувати, що не курсові показники, а саме монетарна політика Національного банку на сьогоднішній день вже привела до того, що в травні ми матимемо, щонайменше, подвійне скорочення темпів приросту інфляції”, - сказав голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО в понеділок журналістам, передає кореспондент УНІАН.

При цьому він зазначив, що жорстка монетарна антиінфляційна політика Нацбанку не підтримана відповідними заходами з боку інших гілок влади. А саме, не приймаються антиінфляційні заходи парламентом, а дії уряду не достатні для зменшення тиску з боку попиту. Кабмін також не вживає ефективних заходів зі збільшення пропозиції продуктів вітчизняного виробництва для контролю над інфляцією.

“Ми можемо прогнозувати, що тенденція до зниження темпів (інфляція - УНІАН) буде продовжена. Але для того, щоб ми її втримали в 3-4 кварталі, тут вже без жорстких антиінфляційних заходів уряду й парламенту, а лише монетарними заходами, можемо навпаки спричинити проблеми в економіці”, - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, за січень-квітень 2008 року зростання споживчих цін в Україні становило 13,1% (за чотири місяці 2007 року – 1,3%). Інфляція в квітні проти березня 2008 року становила 3,1% (у квітні 2007 року до березня 2007 року – 2,2%).

В Україні інфляція в квітні 2008 року до квітня минулого року склала 30,2% (у квітні 2007 року до квітня 2006 - 10,5%), у січні-квітні до аналогічного періоду 2007 року - 24,4% (у січні-квітні 2007 року до січня-квітня 2006 - 10,3%).