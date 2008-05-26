Політологи застерігають від подальшого підкупу виборців

Політологи застерігають політиків від продовження підкупу виборців для отримання бажаних результатів на виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання круглого столу в Києві заявив директор Центру політичного аналізу Володимир ФЕСЕНКО.

«Якщо цю тенденцію не зупинити, то це загрожує процедурі демократичних виборів у країні», - сказав він, коментуючи попередні результати виборів міського голови і депутатів Київради, що відбулися вчора в Києві.

В.ФЕСЕНКО також висловив думку, що підкуп виборців став основною позицією для деяких політичних сил, які ставили перед собою мету потрапити в Київраду.

При цьому він зазначив, що Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і його команда практично не користувалися такою схемою, оскільки мали й без того достатньо сильні позиції.

У свою чергу, представник громадянської мережі «Опора» Ольга АЙВАЗОВА заявила, що київські вибори продемонстрували, що самоврядування в Україні живе окремо від політики центральної влади.

Водночас, вона висловила великі сумніви щодо того, що «новий мер і його команда виконуватимуть те, що задекларували». А політичні сили, які прийшли в Київраду, на її думку, «й далі експлуатуватимуть Київ».