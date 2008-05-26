В Одесі стартувала громадянська акція «Ми – за НАТО!»

Сьогодні на Соборній площі Одеси відбувся багатотисячний мітинг громадськості на підтримку вступу України до НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, відкриваючи акцію, аспірант одного з вишів Олексій ПОЛЕГКИЙ заявив, що ця акція «є спільною громадянською ініціативою низки організацій, спрямованою на роз’яснення населенню важливої місії Північноатлантичного альянсу, ми хочемо поінформувати про численні переваги, які матимуть українці після вступу до НАТО, показати переваги від приєднання України до Альянсу».

За його словами, «входження до структур Євроатлантичного союзу відкриває нам шлях до об’єднаної Європи, до модернізації економіки і армії, гарантує цілісність країни і непорушність її кордонів».

Як заявив військовослужбовець Олександр ГУБАР, що брав участь у миротворчій місії в Боснії та Герцеговині, «воїни українського підрозділу мали змогу особисто пересвідчитися у важливій місії НАТО для підтримання миру і спокою між народами і світу».

«Наведу лиш один приклад, як відреагували жителі провінції на завершення конфлікту, який вдалося погасити за сприяння воїнів міжнародного угруповання, - додав він. - Перший трамвай, що вийшов на маршрут після бойових дій в українській зоні відповідальності, був пофарбований у колір нашого державного прапора». Це засвідчило повагу місцевих жителів до місії воїнів, що бережуть мир під егідою Північноатлантичного альянсу.

За словами студента Одеського державного аграрного університету Богдана ІЛИКА, «досвід наших сусідів – Польщі, Угорщини, Чехії та інших, що вступили раніше до НАТО, зайвий раз підтверджує значне зростання зарубіжних інвестицій в розвиток економіки цих країн. Приміром, у 1997 році в польську економіку було інвестовано 2,7 млрд. дол., а після вступу цієї країни до НАТО – обсяг інвестицій в 1999 році зріс до 8 млрд. дол. Ще більш вражаючі цифри ілюструють взаємовигідне співробітництво між країнами-членами НАТО Чехією та Німеччиною».

Акція пройшла без сутичок чи конфліктів: група активістів місцевої проросійської громадської організації «Форпост», що мали намір пікетувати акцію «Ми – за НАТО!», прибула на Соборну площу аж після завершення акції.