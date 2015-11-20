До України йде негода: синоптики пообіцяли сильні дощі і вітер
15:41, 20 листопада 2015Суспільство
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В Україні найближчими днями очікується погіршення погодних умов.
На Закарпатті очікується дуже сильний дощ / Фото УНІАН
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Зокрема, згідно з повідомленням, 21-22 листопада в Карпатському регіоні сильний дощ і мокрий сніг, на Закарпатті - дуже сильний дощ.
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В Україні, крім північної частини, пориви вітру 15-22 м/с, вночі 21 листопада в Карпатах, 21-22 листопада у південній, східній частинах країни місцями 25-30 м/с.
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