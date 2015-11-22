В Одесі учасниками аварії, в якій загинули шестеро людей, були болгари і росіяни

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело в Головному управлінні НП області, вчора в районі залізничного вокзалу зіткнулися дві іномарки - Opel і Nissan, в яких перебували іноземці.

«У машинах були болгари й росіяни. Opel був із болгарськими номерами...У Nissan загинула вагітна, яка сиділа на задньому сидінні», - зазначило джерело.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області, 21 листопада о 20.19 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вул. Середньофонтанська сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів Nissan і Opel.

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На місце виклику виїхав пожежно-рятувальний підрозділ. Після приїзду на місце події рятувальникам стало відомо, що внаслідок зіткнення автомобілів водій і троє пасажирів автомобіля Opel та двоє пасажирів Nissan отримали травми, несумісні з життям. Пасажир автомобіля Nissan і пасажир автомобіля Opel доставлені до медичних установ Одеси.

Рятувальники за допомогою спеціального обладнання провели роботи з деблокування тіл загиблих.

На місці події з близькими та родичами загиблих працював психолог ГУ ДСНС.

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Наразі усі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються правоохоронними органами.

Як повідомляв УНІАН, вчора в Одесі внаслідок зіткнення легкових автомобілів загинули шість чоловік і двоє постраждали.