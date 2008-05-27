Донецькі альпіністи встановили на Евересті прапор України

Сьогодні в Непалі о 13.00 за місцевим часом група альпіністів з Донецької області підкорила найвищу точку планети – гору Еверест (8848 м) і встановила на вершині прапори України, Донецької області та шахтарських міст.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, окрім прапорів, альпіністи також доставили на Еверест шматочки вугілля з шахт імені Скочинського, імені Бажанова, імені Гаєвого, імені Ткачука і "Краснолиманської", а також вимпели з логотипами спонсорів і капсулу з іменами тих, хто підтримав цей проект.

Очолює експедицію багаторазовий чемпіон України, Росії і СНД, учасник і керівник 10 Гімалайських експедицій Сергій КОВАЛЬОВ. Разом з ним вершину підкорили майстри спорту Олег ПАЛІЙ із Горлівки та Ігор СТОРОЖЕНКО з Макіївки. Учасником експедиції є також Олексій ЛИКОВ з Донецька.

У прес-службі ОДА уточнили, що в даний час група альпіністів спустилася у свій проміжний табір на висоті 8000 метрів. Стан здоров`я альпіністів нормальний.