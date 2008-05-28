Українська фінрозвідка допомогла Молдові потрапити у ”вищі кола”

За підтримки Державного комітету фінансового моніторингу України підрозділ фінансової розвідки Молдови набув статус повноправного члена Егмонтської групи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держфінмоніторингу, відповідне рішення було ухвалене сьогодні під час засiдання голiв ПФР в Сеулi (Республiка Корея).

Таким чином, Україна успiшно завершила процес спонсорства щодо приєднання пiдроздiлу фiнансової розвiдки Молдови до Егмонтської групи, йдеться у повідомленні.

За словами голови Державного комiтету фiнансового монiторингу України Iгоря ЧЕРКАСЬКОГО, Україна надавала консультативну допомогу ПФР Молдови щодо приведення законодавства та органiзацiйної структури пiдроздiлу фiнансової розвiдки до вимог Егмонтської групи та мiжнародних стандартiв. Вiн нагадав, що Держфiнмонiторинг надає аналогiчне всебiчне сприяння та допомогу щодо вступу до Егмонтської групи Азербайджану, Казахстану та Узбекистану.

Голова Держфiнмонiторингу України наголосив, що збiльшення кiлькостi членiв Егмонтської групи сприятиме поглибленню взаємного спiвробiтництва та обмiну iнформацiєю, яка може стати корисною у виявленнi та боротьбi з фiнансовими злочинами. I.ЧЕРКАСЬКИЙ зазначив, що "вiдмивання брудних коштiв" та фiнансування тероризму є глобальними явищами. "Злочинцi постiйно вдосконалюють системи своєї роботи, тому обмiн iнформацiєю та досвiдом мiж членами Егмонтської групи є надзвичайно важливими у боротьбi з економiчною злочиннiстю в усьому свiтi", - сказав вiн.

Довідка УНІАН. Егмонтська група є об’єднанням підрозділів фінансової розвідки 101 країни світу. Основною метою діяльності є забезпечення обміну інформацією у справах щодо відмивання коштів та фінансування тероризму. Члени групи підключені до спеціальної захищеної мережі обміну даними. Держфінмоніторинг України є членом Егмонтської групи з 2004 року.