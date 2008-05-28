Українські миротворці можуть з’явитися в Абхазії?

Постійний представник Програми розвитку ООН в Україні Френсіс О`Доннел не виключив участі українців у місії з підтримання миру в Грузії. Уряд у Тбілісі раніше закликав змінити формат миротворчої операції в Абхазії, замінивши російських миротворців на представників інших країн.

Розмежуванню сторін конфлікту між Грузією та Абхазією «блакитними шоломами» наразі заважає проблема сприйняття миротворчого контингенту ООН населенням Абхазії, сказав Френсіс О`Доннел. Він назвав дуже важливим, аби місцеві мешканці були впевнені, що миротворчі місії ООН є неупередженими, нейтральними та спрямовані на вирішення проблем локальних конфліктів. О`Доннел зазначив, що українські миротворці зараз складають суттєву конкуренцію в різних частинах Європи та світу: «Україна не так давно відновила свою незалежність, а вже впливає на політичну та економічну ситуацію в різних країнах. Значною мірою це заслуга рівня довіри до українських миротворців серед місцевого населення конфліктних територій, який є надзвичайно великий», – сказав О`Доннел. Зокрема, він наголосив на високому авторитеті українців серед населення обох етнічних груп краю Косово і висловив жаль щодо трагічної загибелі в косовській Мітровіці українського миротворця, який в березні пішов з життя після тяжкого поранення.

Німецька хвиля