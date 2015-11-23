У Краматорську згадували українські традиції (фото)

У конкурсі «Осінній привіт» звучали ліричні та жартівливі поздоровлення. Для конкурсу "Оберіг" потрібно було виготовити своїми руками ляльку-мотанку чи підкову на щастя, повідомляє сайт міста 6264.com.ua.

Найцікавішим виявився конкурс «Інсценізація українського обряду чи звичаю». Юні артисти відтворили магічний обряд купальського свята, жартівливі і ліричні щедрівки, сватання і навіть обряд заколисування дитини.

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За підсумками гри команди «Козачки і козаки» школи №1, «Рижики веселі» школи №6, «Дивограй» школи №18, «Справжні українці» школи №11 отримали дипломи за участь у конкурсі.

Перемогу і звання кращого знавця українських звичаїв і традицій отримали одразу дві команди - «Берегиня» школи №23 і «Віночок» школи №31.