У Києві затримали кримінального авторитета Гугу

Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України в м. Києві на центральному столичному автовокзалі затримали громадянина Грузії Глонті СЕРГО (1971 р.н.), в кримінальних колах відомого як «злодій в законі» на прізвисько «Гуга».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС, він був неодноразово судимий та мешкав тимчасово в Одесі, має широке коло зв’язків серед організованих злочинних угруповань етнічного походження та «злодіїв в законі».

Як встановили оперативники УБОЗ, «Гуга» прибув до України з метою розподілу сфер злочинного впливу на території держави. Йому потрібно було налагодити тісні відносини з організованими злочинними угрупуваннями етнічного походження, «злодіями в законі» для подальшого впливу на криміногенну ситуацію в м. Києві та на території України, стверджують в ГУБОЗ.

Наразі вирішується питання щодо депортації його до Республіки Грузія.