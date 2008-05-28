В Україні на завтра оголосили штормове попередження

В Україні на завтра оголошено штормове попередження.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, , 29 травня в Україні, крім західних та північних областей, будуть грози, подекуди град, пориви вітру 15-20м/с, у південній частині та на Донеччині вночі та в першій половині дня місцями сильні зливи, пориви вітру 25-30м/с.

На акваторії Чорного моря біля узбережжя Криму висота хвиль очікується 25-35 дм.