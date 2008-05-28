Ющенко відкриє клініку для лікування дітей, хворих на СНІД
15:53, 28 травня 2008Суспільство
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У п`ятницю, 30 травня, о 9.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь в урочистому відкритті Клініки для лікування дітей, хворих на СНІД (Українська дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ», вул. В. Чорновола, 28/1).
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, акредитацію представників ЗМІ на церемонію відкриття проводить прес-служба Міністерства охорони здоров’я України за тел.: 253-02-25 та 253-69-75.
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