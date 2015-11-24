У Краматорську відкрили експозицію пам'яті Небесної Сотні

Виставка присвячена загиблим на Майдані краматорчанам Івану Пантелєєву і Сергію Бондарєву. Також ця виставка розповідає про героїв АТО з Краматорська, які загинули на фронті, борючись з російським агресором, повідомляє сайт 6264.com.ua.

Співробітники музею провели зустріч пам'яті Краматорських героїв зі студентами "ДІТМ".

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Під час зустрічі молодь познайомилася з біографіями героїв, подивилася хроніку тих часів. Хвилиною мовчання та запаленою свічкою вшанували пам'ять загиблих хлопців.