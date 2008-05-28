З КС нагадали Тимошенко, що її справа - виконувати, а не критикувати

Рішення Конституційного Суду повинні виконуватися, а не коментуватися політиками або посадовцями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в середу заявив голова КС України Андрій СТРИЖАК.

Він ще раз нагадав, що згідно з Конституцією України, рішення Конституційного Суду є обов`язковими для виконання, є остаточними і оскарженню не підлягають.

При цьому А.СТРИЖАК не виявив ніякої реакції з приводу коментарів щодо останнього рішення КС. «У законі про бюджет, де йшлося про гарантії повернення заощаджень, де йшлося про державну допомогу сім`ям з дітьми, ці пункти взагалі не були предметом розгляду Конституційного Суду», - сказав А.СТРИЖАК.

Як повідомляв УНІАН, Конституційний Суд України визнав неконституційними норми Закону «Про Державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України», якими звужуються або ліквідуються пільги і соціальні гарантії для громадян країни.

Суддя КС, доповідач з цього питання Дмитро ЛИЛАК зазначив, що припинене конституційне провадження за конституційним поданням 101 депутата щодо тих норм закону про Держбюджет на 2008 рік, які ще не набули чинності.

Сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Кабінет міністрів України відновить соціальні виплати, припинені за рішенням Конституційного Суду.

«Уряд зараз ухвалив постанову, якою всупереч рішенню Конституційного Суду, але, базуючись на тих статтях закону про Державний бюджет, який сьогодні все ще залишається у дії в деякій частині, відновлює всі соціальні виплати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр також повідомила, що в тому випадку, якщо Президент України Віктор ЮЩЕНКО завтра підпише закон про відновлення дохідної частини Державного бюджету і Пенсійного фонду, можна буде говорити про припинення ще однієї провокації, спрямованої проти демократичної коаліції та уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО вкотре наголосила, що рішення КС носить замовний характер. На її думку, в змінах до Конституції необхідно передбачити інший механізм формування Конституційного Суду.

«Я переконана в тому, що до Конституції мають бути внесені зміни, що КС формується не на політичній основі, а на основі професіоналізму, на основі справжніх кваліфікаційних вимог до конституційних суддів. Крім того, необхідно ввести відповідальність суддів КС за ухвалення явно неправосудних рішень. Я хочу нагадати той випадок, коли КС визнав другий президентський термін Леоніда КУЧМИ за перший термін. І таких прикладів, на жаль, достатньо в КС», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Нагадаємо, в березні ц.р. заступник міністра фінансів Володимир МАТВІЙЧУК заявив, що у разі ухвалення Конституційним Судом позитивного рішення щодо подання Верховного Суду і 101 народного депутата з приводу окремих норм закону про Державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо скасування і змін обсягу прав і обов`язків, пільг, компенсацій і гарантій - УНІАН), витрати Держбюджету необхідно буде збільшити на 129 млрд. грн. За його словами, в даному випадку дефіцит бюджету може збільшитися до 13% ВВП.