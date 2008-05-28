Генпрокуратура просить Тимошенко повернути Луценка в Україну

Слідчий Генеральної прокуратури України просить прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО відкликати з відрядження і зобов’язати міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА завтра на 11.00 з’явитися у відомство.

Як повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, Генпрокуратурою розслідується кримінальна справа стосовно міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА, порушена за ознаками злочинів, передбачених ч.3 статті 364 та ч.2 статті 365 Кримінального кодексу України за фактами зловживання владою і службовим становищем, що спричинили тяжкі наслідки, вчинених працівником правоохоронного органу, та перевищення службових повноважень, що супроводжувалося насильством.

26 травня цього року керівником слідчої групи винесено постанову про притягнення Ю.ЛУЦЕНКА як обвинуваченого за вказаними статтями Кримінального кодексу України. Згідно зі статтею 43 Кримінально-процесуального кодексу України, з цього моменту Ю.ЛУЦЕНКО набув статусу обвинуваченого.

Того ж дня йому було запропоновано ознайомитися з цією постановою, отримати її копію та дати покази по суті пред’явленого обвинувачення. Проте Ю.ЛУЦЕНКО відмовився від цієї пропозиції, заявивши, що виконає вказані дії тільки у присутності свого захисника, зазначає прес-служба Генпрокуратури.

У зв’язку з цим йому було запропоновано прибути до Головного управління з розслідування особливо важливих справ для проведення зазначених слідчих дій на 11.00 27 травня 2008 року. Однак на вказаний час Ю.ЛУЦЕНКО до слідчого не прибув, мотивуючи необхідністю бути присутнім на засіданні уряду.

За таких обставин керівником слідчої групи на адресу прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО був надісланий лист з проханням зобов’язати міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА прибути до Генеральної прокуратури України 27 травня 2008 року на 17.00, а в разі неможливості прибуття на призначений час зобов’язати його з’явитися на 11.00 28 травня, повідомляє прес-служба відомства.

Проте цей лист залишився без відповіді. Натомість 28 травня Ю.ЛУЦЕНКО факсом надіслав до Головного управління з розслідування особливо важливих справ повідомлення про виїзд за розпорядженням Кабінету міністрів України у службове відрядження.

З огляду на викладене до Кабінету міністрів повторно передано листа на ім’я прем’єр-міністра України з проханням відкликати Ю.ЛУЦЕНКА з відрядження і зобов’язати його з’явитися до Генеральної прокуратури України на 11.00 29 травня 2008 року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКО відбув з робочим візитом до Республіки Молдова.

Як повідомив УНІАН адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Юрій МАРТИНЕНКО, сьогодні, 28 травня, Подільський районний суд м. Києва своїм рішенням призупинив досудове слідство кримінальних справ, об’єднаних в одну, за обвинуваченням міністра внутрішніх справ України в нанесенні легких тілесних ушкоджень меру Києва Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ та у зловживанні службовим становищем у зв’язку з використанням службового літака.