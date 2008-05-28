Міліція знешкодила психічно хворого в Макіївці

У м. Макіївка Донецької області в лікарні міліція знешкодила психічно хворого, який взяв у заручники двох пацієнтів.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, сьогодні об 11.00 старша медсестра відділення гастроентерології міськлікарні №2 повідомила міліцію про захоплення заручників.

За словами медсестри, 29-річний чоловік, що знаходився на стаціонарному лікуванні у відділенні, узяв у заручники двох сусідів по палаті - 45-річного і 75-річного чоловіків.

Терорист заблокував двері палати і вимагав надати йому мільйон доларів і автомобіль "Порше". В іншому разі він погрожував розправитися із заручниками.

Співробітники міліції, що прибулі на місце, майже півгодини вели з терористом переговори, які ні до чого не привели. Було ухвалене рішення про штурм палати. В результаті штурму заручники не постраждали, а винуватець інциденту був затриманий.

Встановлено, що він є психічно хворим і перебуває на обліку в психіатричній лікарні.

За фактом події проводиться розслідування.