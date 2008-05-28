Повернення кримських татар до Криму триватиме ще 10-12 років

Процес повернення кримських татар до Криму триватиме протягом найближчих 10-12 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Республіканського комітету у справах національностей і депортованих громадян АРК Сервер САЛІЄВ сьогодні в Сімферополі.

«Процес репатріації триватиме протягом найближчих 10-12 років», - сказав він.

За різними підрахунками, сьогодні за межами України залишається від 100 тис. до 130 тис. кримських татар, з них більше 80 тисяч – в Узбекистані.

За роки незалежності України на облаштування депортованих було виділено близько 1 млрд. грн. Причому, як зазначив С.САЛІЄВ, з цих коштів понад 350 млн. грн. були використані в 1991-1993 роках для вирішення загальнодержавних завдань, пов`язаних не тільки з розселенням і облаштуванням депортованих громадян.

За даними С.САЛІЄВА, в Криму на початок 2008 року було зареєстровано близько 264,5 тис. кримських татар.

На сьогодні на півострові сформовано близько 300 селищ компактного проживання репатріантів (зокрема - шість вірменських, грецьких, болгарських і німецьких селищ компактного проживання). «3/4 з них забезпечені водою, близько 95% - електроенергією, рівень газифікації не перевищує 15%, каналізаційні мережі і дороги практично відсутні», - заявив С.САЛІЄВ.