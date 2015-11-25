Жодна людина під час пожежі в ресторані на Дніпрі не постраждала

Про це повідомила прес-служба столичного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Читайте такожУ Києві на Дніпрі горить корабель-ресторан (фото)

Усіх громадян, які на момент займання перебували в приміщенні ресторану, було одразу евакуйовано.

Також повідомляється, що пожежі було надано підвищений ранг, адже дерев’яні конструкції будівлі сприяли дуже швидкому поширенню полум’я. За лічені хвилини вогонь охопив велику площу, а згодом – увесь заклад. О 16:51 пожежу локалізовано (сигнал про пожежу рятувальникам надійшов о 15:47).

В ДСНС інформують, що на місці події досі працює 17 одиниць основної та спеціальної техніки і 72 осіб. Також задіяно пожежний катер.

Як повідомляв УНІАН, о 15.47 у Печерському районі по вулиці Набережне шосе, 25 в ресторані "Веранда на Дніпрі" зайнялася покрівля.