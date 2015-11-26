У МВС готові забезпечити правопорядок під час виборів у Маріуполі та Красноармійську

У Міністерстві внутрішніх справ України готові забезпечити правопорядок в ході місцевих виборів у Маріуполі та Красноармійську, які відбудуться 29 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу розповіли радники міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк та Іван Стойко.

Зокрема Стойко розповів, що в обидва міста вже завезено бюлетені до територіальних виборчих комісій, а завтра ці бюлетені розвезуть на виборчі дільниці, і від завтра там розпочнеться цілодобове чергування правоохоронців.

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В свою чергу Шкіряк зауважив, що в Маріуполі та Красноармійську є високою загроза терористичних проявів та провокацій. Водночас він попередив потенційних терористів, що у разі спроб застосувати зброю бійці Національної поліції, Національної гвардії та СБУ будуть відкривати вогонь на ураження.

Він також розповів, що під час виборів в Маріуполі громадський порядок охоронятимуть близько 1500 правоохоронців, а в Красноармійську - близько 300.

Також в цих містах нестимуть чергування групи оперативного призначення, вибухотехніки та слідчо-оперативні групи.