У МЗС РФ вважають присутність військових інструкторів США в Україні порушенням Мінських угод

Про це заявила на брифінгу офіційний представник відомства Марія Захарова.

«Тепер американці зі своїми колегами з НАТО - литовцями і канадцями беруться навчити нову партію українських курсантів. Мова йде вже про п'ять батальйонів. Очевидно, що подібні приготування аж ніяк не пацифістські, не сприяють деескалації і можуть негативно позначитися на і без того дуже крихке перемир'я на південному сході країни. Хотіла б зазначити, що перебування іноземних десантників і озброєння на українській землі означає грубе порушення Києвом Мінської угоди», - зазначила вона.

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Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко заявив про грубе недотримання РФ Мінських домовленостей.