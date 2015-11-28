Канада передасть Україні саперне обладнання – Генштаб
Генеральний штаб Збройний сил України анонсує передачу Канадою українській армії обладнання для розмінування на суму $2,5 млн.
Про це йдеться в повідомленні на сторінці Генштабу у Facebook.
"Завтра (у суботу, 28 листопада, - УНІАН) представник військового аташе Канади передасть українській стороні військове обладнання для заходів з розмінування на 2,5 млн доларів", - йдеться в повідомленні.
При цьому, яку саму техніку отримають українські військові, не уточнюється.
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Окрім цього зазначається, що на початку листопада канадські інструктори провели тренування для українських саперів на базі Центру розмінування Збройних сил України.
Завтра представник військового аташе Канади передасть українській стороні військове обладнання для заходів з розмінуванн...Posted by Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine on Friday, November 27, 2015
Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо закликав президента Росії Володимира Путіна вивести війська з України. Він також закликав президента РФ виконувати Мінські угоди.