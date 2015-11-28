Канада передасть Україні саперне обладнання – Генштаб

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Генштабу у Facebook.

"Завтра (у суботу, 28 листопада, - УНІАН) представник військового аташе Канади передасть українській стороні військове обладнання для заходів з розмінування на 2,5 млн доларів", - йдеться в повідомленні.

При цьому, яку саму техніку отримають українські військові, не уточнюється.

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Окрім цього зазначається, що на початку листопада канадські інструктори провели тренування для українських саперів на базі Центру розмінування Збройних сил України.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо закликав президента Росії Володимира Путіна вивести війська з України. Він також закликав президента РФ виконувати Мінські угоди.