Прем'єр Канади закликав Путіна припинити російське втручання в Україні

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо закликав президента Росії Володимира Путіна вивести війська з України.

Таку заяву він зробив на прес-конференції на саміті "Великої двадцятки" в Туреччині, передає Українська правда з посиланням на СВС.

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"Я вказав йому, що, хоча Канада і змінила свій підхід до широкого кола багатосторонніх та міжнародних питань, ми залишаємося віддані необхідності припинення російського втручання в Україні", - заявив Трюдо.

Він також закликав президента РФ виконувати мінські угоди.

"Я сказав Путіну, що ми стоїмо разом громадянами України і очікуємо, що він в повній мірі буде брати участь в мінському мирному процесі", - підкреслив канадський прем'єр.