Пожежа у Києві: горів магазин ”Ювілейний”

Сьогодні, 30 травня, о 3.55 у Шевченківському районі Києва на проспекті Перемоги, 20, у магазині "Ювілейний", розташованому на першому поверсі дев`ятиповерхового житлового будинку, у відділі продовольчих товарів виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, вогнем пошкоджено продовольчі товари на площі 300 кв. м. Жертв і постраждалих немає.

О 5.00 підрозділами Державної пожежної охорони МНС у складі одинадцяти відділень на основній та спеціальній техніці пожежу ліквідовано.

Причина пожежі й розміри матеріальних збитків встановлюються.