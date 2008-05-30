Пожежа у Києві: горів магазин ”Ювілейний”

09:16, 30 травня 2008
Суспільство
1892 0

Гасили 11 відділень

Сьогодні, 30 травня, о 3.55 у Шевченківському районі Києва на проспекті Перемоги, 20, у магазині "Ювілейний", розташованому на першому поверсі дев`ятиповерхового житлового будинку, у відділі продовольчих товарів виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, вогнем пошкоджено продовольчі товари на площі 300 кв. м. Жертв і постраждалих немає.

О 5.00 підрозділами Державної пожежної охорони МНС у складі одинадцяти відділень на основній та спеціальній техніці пожежу ліквідовано.

Причина пожежі й розміри матеріальних збитків встановлюються.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter