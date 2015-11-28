Іноземним чартерам заборонили сідати в Україні – ЗМІ
Небо закрили для чартерних рейсів неукраїнської реєстрації.
Дозвіл на приліт у країну чартерних рейсів іноземної реєстрації анульовано. Про це з посиланням на інформоване джерело, близьке до Кабінету міністрів, повідомляє "Українська правда".
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За інформацією видання, дозволи були анульовані в односторонньому порядку у ніч на 28 листопада.
"Не відмова у видачі дозволів, а анулювання вже виданих. Це робилося за усною вказівкою голови Державіаадміністрації", - уточнило джерело.
У той же час джерело зазначило, що подібні дії є прямим порушенням міжнародної конвенції ICAO.
"Жоден борт олігархів сьогодні влетіти не зміг", - сказав співрозмовник видання.
Також повідомляється, що 28 листопада відбулося засідання Кабінету міністрів: "Ніхто нічого не пояснює, просто радять купувати квитки на рейсові літаки".
При цьому глава Мінінфраструктури Андрій Пивоварський заявив у коментарі виданню, що це пов'язано з питаннями безпеки.
"Поки можу сказати тільки так. Завтра будуть подробиці", - зазначив він і додав, що на виліт чартерів обмежень немає.
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У свою чергу джерело видання в Адміністрації президента припустило, що такі дії з боку України можуть бути пов'язані з олігархом Дмитром Фірташем.
Раніше Фірташ заявив, що, після півторарічного перебування в Австрії, хоче повернутися в Україну.