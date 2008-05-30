«Газпром» і «Лукойл» відкрили нове велике родовище

Спільне підприємство ТОВ «ЦентрКаспнефтегаз», засновниками й учасниками якого на паритетних засадах є ВАТ «Газпром» і ВАТ «ЛУКОЙЛ», відкрило велике нафтогазоконденсатне родовище на структурі «Центральна». Ця структура знаходиться в центральній частині середнього Каспію на кордоні між Росією й Казахстаном.

Як повідомили УНІАН в Управлінні інформації ВАТ «Газпром», родовище було відкрито першою ж пошуковою свердловиною. При випробуванні родовища зі свердловини одержано фонтанний приток малосірчистої нафти.

Дослідження свердловини тривають. Для уточнення розмірів і контурів покладу планується проведення сейсморозвідувальних робіт 3D.

Довідка УНІАН. Структура «Центральна» розташована в межах російського сектору акваторії Каспійського моря за 150 км на схід від Махачкали.

ТОВ «ЦентрКаспнефтегаз» створено на паритетних засадах ВАТ «Газпром» і ВАТ «ЛУКОЙЛ» у червні 2003 року в рамках Протоколу до Угоди між Росією та Казахстаном про розмежування дна північної частини Каспійського моря. Угоду було підписано Президентами Росії та Казахстану в травні 2002 року.

Відповідно до угоди, структуру «Центральна» було передано під юрисдикцію Росії, а в разі виявлення комерційних запасів вони розроблятимуться на паритетних засадах Росією й Казахстаном.

«ЦентрКаспнефтегаз» виступає як уповноважена організація від Російської Федерації з освоєння структури «Центральна» спільно з уповноваженою організацією від Республіки Казахстан - ЗАТ «НК «КазМунайГаз».