У Києві працівник посольства РФ влаштував ДТП на позашляховику із дипномерами - ЗМІ

Пригода сталася на вулиці Глибочицькій - це доволі крутий підйом з Подолу у середмістя Києва.

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Ділянка є аварійно небезпечною у слизьку погоду. Особу винуватця поліцейські з'ясували, але інформацію не розголошують, повідомляє ТСН.ua.

Виходити з автомобіля водій відмовився. До чоловіка у салоні Toyota приїхав представник російського посольства. Власне, саме він замість водія спілкувався із поліцією та давав свідчення.

Поліцейські підозрюють, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння.

"Відчувався характерний запах алкоголю. (Водій) не називав своїх анкетних даних. Однак в процесі розмови нам вдалося дізнатися його прізвище, ім'я та по батькові, однак більше ніяких даних він не надав", - розповів представник патрульної поліції.

Очевидці стверджують, що позашляховик рухався невпевнено, його намагався об'їхати автомобіль Ford. Чоловік, який перебував за кермом позашляховика, різко підрізав інший транспортний засіб та зупинився, що і спричинило аварію, йдеться в повідомленні.

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Наразі остаточно підтверджено, що водій – працівник посольства Росії, тому поліцейський довелося його відпустити. Правоохоронці сподіваються, що водія покарають за місцем роботи.