На Луганщині СБУ запобігла переправленню 15 тисяч літрів дизпалива для бойовиків (фото)

На Луганщині співробітники Служби безпеки України спільно з прикордонниками та працівниками Державної фіскальної служби блокували канал переправлення дизельного пального терористам.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, на залізничному контрольному пункті в’їзду-виїзду у селищі Ниркове Луганської області співробітники СБУ затримали тепловоз, машиніст якого намагався перетягнути на непідконтрольну Україні територію непрацюючий локомотив, що використовувався як танкер для 15 тис. літрів дизельного пального.

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Слідчім відділом УСБУ в Луганській області розглядається питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 258-5 (фінансування тероризму) та ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану території України та виїзду з неї) Кримінального кодексу України.

Вивчається причетність до оборудки окремих посадовців державного підприємства «Донецька залізниця».