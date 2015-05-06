Кабмін оновив список непідконтрольних Україні населених пунктів зони АТО

Розпорядженням Кабінету міністрів №428-р від 5 травня вносяться зміни у відповідний документ уряду, прийнятий у листопаді 2014 року.

Оновлений список населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження у Донецькій області: міста обласного значення Донецьк, Горлівка, Дебальцеве (крім Світлодарська та смт Миронівський), Докучаєвськ, Єнакієве, Жданівка, Кіровське, Макіївка, Сніжне, Торез , Харцизьк, Шахтарськ, Ясинувата, Амвросіївський, Старобешівський, Шахтарський райони, а також частково Артемівський, Волноваський, Мар'їнський, Новоазовський, Тельманівський і Ясинуватський райони.

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В Луганській - міста обласного значення Луганськ, Алчевськ, Антрацит, Брянка, Кіровськ, Красний Луч, Краснодон, Первомайськ, Ровеньки, Свердловськ, Стаханов, а також Антрацитівський, Краснодонський, Лутугинський, Перевальський, Свердловський і Слов'яносербський райони.

Документом також затверджено список населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення в Донецькій області, в тому числі міста обласного значення Авдіївка і Дзержинськ, населені пункти Світлодарськ, Миронівський, Сартана, Талаківка, Ломакіне і ряд населених пунктів в Артемівському, Волноваському, Мар'їнському та Ясинуватському районах.