Екс-головного санітарного лікаря України затримали

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти колишнього першого заступника міністра охорони здоров`я – головного санітарного лікаря України Миколи ПРОДАНЧУКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України, тобто перевищення службових повноважень при наданні дозволу на ввезення на територію України і використання без належної реєстрації і проведення клінічних досліджень та випробувань комбінованої вакцини від кору та краснухи індійського виробництва, що спричинило тяжкі наслідки.

У порядку ст. 115 КПК України М.ПРОДАНЧУКА затримано.

Розслідування справи триває.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня Міністерство охорони здоров`я відсторонило М.ПРОДАНЧУКА і заступника головного державного санітарного лікаря України Людмилу МУХАРСЬКУ від виконання повноважень за посадою терміном на 15 днів – на час проведення службового розслідування щодо дотримання посадовими особами чинного законодавства при державній реєстрації, ввезенні на територію України та застосуванні вакцини проти кору та краснухи виробництва компанії Serum Institute (Індія).

13 травня старшокласник із Краматорська після щеплення, зробленого напередодні, помер у реанімації. 19 травня МОЗ припинило кампанію масової імунізації молоді проти кору і краснухи.

21 травня міністр охорони здоров`я Василь КНЯЗЕВИЧ заявив, що ініціює проведення міжнародної експертизи за наслідками вакцинації в Україні проти кору і краснухи. При цьому 29 травня Кабінет міністрів звільнив М.ПРОДАНЧУКА з посади першого заступника міністра охорони здоров’я України – головного державного санітарного лікаря України