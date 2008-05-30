У Києві посилили охорону громадського порядку

Сьогодні у Києві посилено охорону громадського порядку у зв’язку з проведенням в навчальних закладах Свята останнього дзвінка.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у столиці, насамперед, охорону правопорядку посилено в місцях розташування навчальних закладів та в місцях, де полюбляє відпочивати молодь.