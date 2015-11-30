Кабмін затвердив чисельність призовників на строкову службу у листопаді

Про це йдеться у розпорядженні уряду від 25 листопада.

Так, 7 706 людей має намір призвати до Збройних сил, 3 500 тис. людей - Національну гвардію і 800 - Державну спеціальну службу транспорту.

Повідомляється, що обсяг видатків на одного призовника становить 2849 гривень 13 копійок.

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Крім того, Міністерству оборони доручено забезпечити проїзними документами призваних на строкову військову службу, для прямування від збірних пунктів обласних, Київського міського військових комісаріатів до місця служби, а також забезпечити їх харчування під час перебування у зазначених пунктах і дорозі.