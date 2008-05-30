Ющенко зробив Кіркорова і Ані Лорак народними (додані фото)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО присвоїв звання народних артистів України фіналістці «Євробачення-2008» Ані ЛОРАК та народному артисту Росії Філіппу КІРКОРОВУ, який продюсував її участь у конкурсі.

Як повідомляє прес-служба глави держави, вітаючи співачку з блискучим виступом на «Євробаченні-2008», В.ЮЩЕНКО відзначив продемонстрований нею європейський мистецький рівень, прекрасний зразок творчої праці і непохитну віру в перемогу.

«Я б хотів привітати і Кароліну, і Філіпа БЕДРОСОВИЧА за ту роботу, яка була зроблена в рамках «Євробачення». Я хочу чітко і ясно сказати - це була українська перемога. І ті люди, які працювали на неї, достойні найвищих оцінок від імені Української держави», - сказав глава держави.

Дякуючи за високу нагороду, Ані ЛОРАК сказала: «Ця нагорода є тільки авансом моїх наступних перемог, які, безумовно, будуть під прапором України».

Президент висловив особливу подяку Ф.КІРКОРОВУ за його внесок у перемогу України, підтримку та дружню допомогу Ані ЛОРАК. «Ви зробили колосальний внесок у розвиток наших двосторонніх відносин», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Згідно з Указами Президента, почесне звання «Народний артист України» присвоєне Ані ЛОРАК за вагомий особистий внесок у популяризацію української культури у світі, високу пісенну майстерність, Ф.КІРКОРОВУ - «за вагомий особистий внесок у розвиток культурно-мистецьких зв`язків України і Російської Федерації, високу виконавську майстерність та багаторічну плідну творчу діяльність».

Як повідомляв УНІАН, на пісенному конкурсі “Євробачення-2008” Ані ЛОРАК з піснею «Shady Lady» зайняла друге місце. Переможець за підсумками голосування отримав 272 балів, у Ані ЛОРАК - 230.

Фото Михайла Марківа/POOL / УНІАН