Голова НБУ: зараз інфляція не збільшується

Голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ не виключає, що курсова ситуація може змінитися, якщо доходи державного бюджету будуть обмежені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам після засідання Ради національної безпеки та оборони.

«Якщо діятиме рішення Конституційного Суду й не буде доходу (до держбюджету – УНІАН), то, може, й по-іншому піде курс, але я думаю, що буде прийняте законодавство, яке забезпечить прибуткову частину бюджету», - сказав він.

В.СТЕЛЬМАХ у черговий раз підкреслив, що на НБУ тиску ніхто не чинить. «Ніякого тиску немає», - сказав він, зазначивши, що взаємостосунки НБУ з Президентом, урядом і Верховною Радою проходять відповідно до законодавства.

Відповідаючи на запитання, чи можна очікувати підвищення офіційного курсу долара незабаром, В.СТЕЛЬМАХ сказав: «Та ви що, звідки ви це взяли? Як піде ринок… З чого ви взяли, що підніматиметься?».

За його словами, на сьогоднішній день завдання НБУ полягає в тому, щоб мінімізувати вплив монетарного чинника на інфляцію.

«Зараз інфляція - 9,6% (відповідно до держбюджету – УНІАН), інших офіційних змін не було. Ми повинні давати стільки грошей, щоб інфляція не збільшувалася. І зараз, по наших діях, інфляція не збільшується», - сказав В.СТЕЛЬМАХ, підкресливши, що в разі зміни показника очікуваної інфляції в держбюджеті НБУ робитиме відповідні кроки для виходу на цю цифру.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 травня, на засіданні РНБО Президент України Віктор ЮЩЕНКО зажадав припинити «ігри» навколо курсової політики Національного банку.

В.ЮЩЕНКО закликав голову Національного банку В.СТЕЛЬМАХА «відмежуватися від тих порадників, які діють у політичних, а не економічних інтересах».

Президент підкреслив, що останніми роками політика Нацбанку була адекватною. На його переконання, сьогодні інфляція не носить монетарний характер.

Нагадаємо, 21 травня Нацбанк зміцнив гривню, встановивши з 22 травня офіційний курс гривні до американського долара на рівні 4,85 грн./дол. Проте вже 22 травня Рада Національного банку України повернула офіційний курс гривні на рівень 5,05 грн./дол., застосувавши право відкладеного вето до рішення правління НБУ про встановлення офіційного курсу на рівні 4,85 грн./дол.