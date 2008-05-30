На захопленому сомалійськими піратами судні четверо українців

За інформацією Генерального консульства України у Гамбурзі, 28 травня ц.р., в Аденській затоці сомалійські пірати захопили німецьке судно „Леманн Тімбер” (Lehmann Timber).

На борту захопленого судна перебувають 15 осіб, в т.ч. 4 громадянина України, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

В МЗС зазначили, що родичів членів екіпажу про факт захоплення поінформовано.

У компанії-судновласнику створено кризовий штаб, який спільно з компетентними органами ФРН вживає всіх можливих заходів для якомога швидшого і безпечного визволення захоплених.

Справа перебуває на особливому контролі в Генеральному консульстві України у Гамбурзі, в Посольстві України в Кенії та в Департаменті консульської служби.

Як повідомляв УНІАН, прибережні води Сомалі - одні з найнебезпечніших у світі. З початку року нападів там зазнали більш як десять суден. Останній такий злочин стався наприкінці квітня, коли пірати захопили іспанське риболовецьке судно з 26 моряками на борту. За непідтвердженими офіційно даними, за їх звільнення було заплачено викуп у розмірі 1,2 млн. доларів. Влада Сомалі критикує західні країни і компанії за те, що ті погоджуються платити викрадачам, тим самим заохочуючи їх.

Для жителів бідних африканських країн піратство стало прибутковим бізнесом, сказано в доповіді Міжнародного морського бюро, опублікованій в січні.

У документі сказано, що в 2007 році вчинено 263 напади на судна у відкритому морі проти 239 рік тому. При цьому пірати стали жорстокішими. 64 людини було вбито або поранено, тоді як у позаминулому році постраждали лише 17 людей.