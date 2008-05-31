Україна розпочала антидемпінгову процедуру щодо молочної кислоти з Китаю

Україна розпочала антидемпінгове розслідування щодо імпорту молочної кислоти з Китайської Народної Республіки.

Повідомлення про це опубліковано в газеті «Урядовий кур`єр».

21 травня міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі розглянула скаргу ВАТ «Завод молочної кислоти» про порушення й проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту до України молочної кислоти походженням із КНР, а також висновків Мінекономіки про результати антидемпінгової процедури щодо імпорту зазначеної продукції.

За результатами розгляду комісія встановила, що в скарзі вказано докази й обгрунтування, які, згідно з нормами законодавства, є достатніми для порушення антидемпінгового розслідування. Зокрема, в скарзі вказується, що молочна кислота імпортувалася до України з Китаю за ціною, яка на 39,23% нижча ціни на внутрішньому ринку.

Проведення антидемпінгового розслідування доручено департаменту антидемпінгових розслідувань і захисту внутрішнього ринку Міністерства економіки.