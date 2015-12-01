Побоювання обгрунтоване: у ГПУ назвали чиновників Януковича, з яких ЄС може зняти санкції

Про це він заявив в інтерв'ю "Сегодня".

"Безумовно, побоювання, що в березні 2016-го з Януковича і Ко можуть зняти санкції, абсолютно обґрунтовані. І це сигнали від наших європейських партнерів. Вони (санкції) носять адміністративний характер і покликані надати правоохоронним органам (в Україні) відстрочку і можливість розібратися", - заявив Касько.

За його словами, якщо українські слідчі не заарештують рахунки та майно Януковича і його соратників у власних кримінальних провадженнях, то і в ЄС знімуть санкції.

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Касько уточнив, що в "зоні ризику" перебувають справи екс-нардепа від Партії регіонів Юрія Іванющенко, екс-віце-прем'єр Сергія Арбузов, син Віктора Януковича - Олександр, розшукуваного нардепа Сергія Клюєва та його брата екс-глави Адміністрації президента Андрія Клюєва.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році Генеральна прокуратура України відкрила понад 30 кримінальних проваджень проти екс-президента Віктора Януковича і людей з його оточення .

За рішенням Ради ЄС застосовані обмежувальні санкції стосовно 22 колишніх українських високопосадовців та пов'язаних із ними людей. На банківських рахунках у Швейцарії, Латвії, Ліхтенштейні арештовано кошти колишніх високопоставлених осіб.