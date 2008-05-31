Вінський сказав, коли добудують трасу Київ-Москва

Трасу «Київ-Москва» планують добудувати в 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ під час церемонії відкриття реконструйованої ділянки Вертіївка – кордон Сумської області дороги Копти-Глухів-Бачевськ.

Він заявив, що з української сторони траса буде закінчена до 1 вересня 2009 року, паралельно ведуться роботи з російської сторони.

На сьогодні залишилося освоїти 765 млн. грн. для реконструкції 100 км ділянки Вертіївка – кордон Сумської області.

«Таким чином, ми до 1 вересня 2008 року одержимо міжнародний транспортний коридор «Київ-Москва», - сказав він.

Реконструкція ділянки траси «Київ-Москва» Копти-Глухів-Бачевськ розпочалася в 2006 році.