Екс-зятя Черновецького зняли з розшуку Інтерполу - ЗМІ

Про це Економічній правді стало відомо з відповіді на запит в робочий апарат Укрбюро Інтерполу.

У 2011 році співголова фракції Блоку Черновецького в Київраді Денис Комарницький був затриманий за розбійний напад, а В'ячеслав Супруненко був оголошений в розшук.

Комарницький і Супруненко підозрювалися у розбійному нападі який був скоєний 2 серпня 2005 року на адвоката Івана Гранцева, з метою заволодіти документами, в яких містилися відомості про майнові махінації, що стосуються Комарницького і Супруненка.

За скоєння нападу Генпрокуратура в 2008 році вже намагалася порушити відносно них кримінальну справу, проте через декілька днів після відкриття справи генпрокурор Олександр Медведько її закрив, порахувавши недостатніми підстави для звинувачення конкретних осіб.

У міжнародний розшук Супруненко був оголошений після того, як Генпрокурором став Віктор Пшконка.

За інформацією що міститься у відповіді на запит, міжнародний розшук В'ячеслава Супруненка був припинений 27 травня 2014 року відповідно до листа київської прокуратури від 21 травня 2014 року.

Нагадаємо, що в жовтні Національний банк опублікував оновлену структуру власності ВАТ "Асвіо Банк".

Згідно з новою структурою власником істотної участі є Ярошенко Роман Валерійович (розмір участі 24,8%) і брати Супруненко В'ячеслав Іванович і Супруненко Олександр Іванович (спільна участь у банку близько 66%).

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Брати Супруненко отримали від Національного банку дозвіл на придбання істотної участі в серпні 2015 року.

В'ячеслав Супруненко був депутатом Київської міської ради з 2002 по 2011 роки. Також, був одружений на Христині Черновецькій, дочці колишнього мера Києва Леоніда Черновецького і знаходився в його політичній команді.