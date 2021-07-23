Морякам заборонили в’їзд до України на три роки.

12 громадян Росії намагалися потрапити до України, пред’явивши на кордоні паспорти тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

На пункті пропуску "Морський порт Південний" у Южному під час оформлення судна під прапором Ліберії прикордонники виявили 12 членів екіпажу, які були громадянами Росії.

Чоловіки пред’явили недійсні документи реєстрації окупованого Криму. Цим іноземцям прикордонники заборонили в’їзд в Україну терміном на 3 роки.

Читайте такожСБУ дозволила відвідувати Україну двом іспанським журналістам з чорного спискуВідповідно до ст. 9 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом.

Будь-який акт (рішення, документ), виданий такими органами та/або особами, є недійсним і не створює правових наслідків, пояснюють прикордонники.

Водночас повідомляється про ще одну спробу росіян перетнути кордон України.

23 липня в пункті пропуску "Шегині" (Львівська область) у прикордонників виникли сумніви щодо приналежності документа одному з пасажирів мікроавтобуса.

"37-річний чоловік прямував до Польщі. Правоохоронці з’ясували, що паспорт громадянина Греції пред’явнику не належить, також документ виявся підробленим. Згодом іноземець повідомив, що він є громадянином РФ", – йдеться у повідомленні.

Чоловіка доставили до прикордонного підрозділу для з’ясування обставин правопорушення та притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП та за ч. 4 ст. 358 ККУ.

Автор: Яна Ставська