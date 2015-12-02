Негода вирує в Одесі: повалені дерева і розбиті авто, загинула людина (фото)

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

В Одесі по вул. Армійська, 11 від сильного пориву вітру впало дерево на проїжджу частину дороги. Воно пошкодило легковий автомобіль Volkswagen Polo.

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Крім того, дерево впало на проїжджу частину дороги по вул. Артилерійській і також пошкоджено легковий автомобіль.

Також по вул. Космонавтів з даху семиповерхового будинку знесло металевий лист на дерево. Співробітники ДСНС зняли його звідти.

В Одесі під час робіт з відновлення електропостачання на території Обласної клінічної лікарні загинув електрик, передає прес-служба ДСНС. Місцеві ЗМІ уточнюють: чоловік помер в результаті бурі.