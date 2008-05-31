У Ліберії розбився вертоліт українських миротворців

Український вертоліт Мі-8, що виконував політ у рамках місії ООН, впав у суботу на узбережжі Ліберії, повідомляє агентство France Presse.

Вертоліт розбився в місті Грінвілл на березі Атлантичного океану при виконанні посадки. У момент катастрофи на борту вертольота не було пасажирів, а всім чотирьом членам екіпажа вдалося врятуватися.

За словами представника місії ООН в Ліберії, на місце події виїхали експерти, які повинні визначити причину події.

Як зазначає агентство, місія ООН розгорнена в Ліберії в жовтні 2003 року для надання допомоги країні, що пережила громадянську війну. Тепер, з огляду на поліпшення ситуації, кількість миротворців ООН в Ліберії поступово зменшується.

56-й окремий вертолітний загін ЗСУ виконує завдання у складі Місії ООН у Ліберії з січня 2004 року.

Загальна чисельність загону – 300 військовослужбовців. На озброєнні загону знаходяться 8 вертольотів Мі-8 та 6 вертольотів Мі-24. Серед основних завдань Місії ООН у Ліберії, що виконують українські авіатори, - перевезення персоналу Місії та високоповажних осіб, перевезення вантажів, медичне транспортування, евакуація поранених, польоти спостереження, повітряне супроводження переміщення військ.