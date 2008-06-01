Біля Мосту метро в Києві зіткнулися катери

У Києві на Дніпрі в районі моста Метро зіткнулися два катери. Одна людина постраждала.

Як повідомили УНІАН ц прес-службі Міністерства з надзвичайних ситуацій, інформація про подію надійшла до МНС учора о 20.10. Рятувальники у вказаному районі знайшли тільки один пошкоджений катер без людей і відбуксирували його до берега. Пізніше невідомі нетверезі відпочиваючі на своєму катері доставили на рятувальний пункт травмованого чоловіка, 1968 року народження, жителя Броварів, який перебував у шоковому стані.

Рятувальники надали постраждалому першу допомогу, потім його госпіталізували. За словами постраждалого, в катері разом із ним був його товариш. Обставини події з`ясовуються.