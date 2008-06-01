ТВК призначила першу сесію Київради на вівторок

Київська міська територіальна виборча комісія прийняла рішення скликати першу сесію новообраної Київської міської ради VІ скликання 3 червня 2008 року.

Відповідна постанова ТВК «Про скликання першої сесії новообраної Київської міської ради” від 31 травня розміщена на офіційному веб-порталі київської влади.

Згідно з документом, сесія розпочнеться о 14.00 за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 36 (колонна зала). На ній КМТВК планує оголосити результати голосування і підсумки позачергових виборів Київського міського голови та результати голосування і підсумки позачергових виборів депутатів Київської міської ради.

Крім того, постановами Київської міської територіальної виборчої комісії від 31 травня зареєстровано 108 депутатів Київської міської ради.

Як повідомлялося, відповідно до ч. 2 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», перша сесія новообраної сільської, селищної, міської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як за два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 цього Закону.